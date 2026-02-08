Dominik Fischnaller si conferma sul podio 4 anni dopo | bronzo olimpico nello slittino Langenhan egemone
Dominik Fischnaller torna sul podio dopo quattro anni, conquistando un bronzo nello slittino a Milano Cortina 2026. Dopo due giorni di gare quasi perfette, il piemontese si prende il suo terzo podio olimpico, questa volta nel singolo maschile sul tracciato Eugenio Monti. La medaglia arriva come una bella soddisfazione per il paese ospitante, che spera in altre soddisfazioni nelle prossime gare.
Arriva un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per il paese ospitante. Dopo due giorni di gara praticamente perfetti Dominik Fischnaller conquista il bronzo sul budello Eugenio Monti nel singolo maschile. Un terzo posto più che meritato che va a confermare quello ottenuto quattro anni fa in quel di Pechino per l’altoatesino. Quattro manche al limite della perfezione per l’azzurro, sempre, costantemente, in terza piazza. A vincere al termine di una due giorni dominata è il tedesco Max Langenhan che stabilisce per quattro run consecutive il nuovo record della pista chiudendo con 3. 🔗 Leggi su Oasport.it
