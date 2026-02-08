Fischio d’inizio alle 13 La Primavera di Morrone al Bortolotti di Bergamo sognando un colpaccio in chiave playoff

Alle 13 si gioca la gara tra Primavera e Morrone al Bortolotti di Bergamo. La squadra di casa cerca di allungare la serie positiva e avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli ospiti vogliono fare il colpaccio e tenere vivo il sogno di qualificarsi. La partita si prospetta intensa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per ottenere i tre punti.

Per alimentare la striscia di tre risultati utili consecutivi e riassaporare la zona playoff: tutto in un sol colpo. E' ciò che oggi proverà a fare il Bologna Primavera, in campo alle 13 al 'Bortolotti' (diretta tv Sportitalia) per sfidare l'Atalanta di Giovanni Bosi, già rossoblù in passato da calciatore alla corte di Renzo Ulivieri (con tanto di promozione in Serie A nel 1996) e da quasi 10 anni uno dei tecnici di riferimento del settore giovanile nerazzurro. Un appuntamento al quale le due squadre arrivano in modo e umore quasi contrapposti: i bergamaschi con alle spalle quattro sconfitte nelle ultime cinque gare – e un successo che manca da oltre un mese –, i rossoblù, come già accennato, dai pareggi interni contro Cesena e Juventus (3-3 la settimana scorsa a Crespellano), intervallati dal blitz in casa della Roma del 26 gennaio (2-3).

