Firenze tornano le visite guidate alla Sinagoga e al Museo Ebraico
Firenze, 30 novembre 2025 - La Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze, in collaborazione con Opera Laboratori propongono un nuovo ciclo di visite guidate tematiche, che da novembre fino a gennaio 2026 accompagneranno il pubblico in un viaggio tra arte, storia e tradizione ebraica. Un’occasione per scoprire da vicino uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della città, conoscere la storia della comunità ebraica fiorentina e approfondire i significati culturali e spirituali che la Sinagoga racchiude. Quattordici giornate fino al al 25 gennaio su differenti focus e luoghi, come il Cimitero Monumentale Ebraico a pochi passi da Porta San Frediano che riaprirà straordinariamente per l'occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
