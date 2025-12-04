Bper Forum doppio appuntamento con Cecilia Sala e Alberto Angela
Il BPER Forum di Modena regala al pubblico un doppio appuntamento in questo fine settimana "lungo". Domenica 7 alle 17.30 è Cecilia Sala a presentare il suo nuovo reportage "I figli dell'odio" (Mondadori), un viaggio che guarda da vicino tre grandi storie intrecciate tra loro: la radicalizzazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“VOCI E VISIONI: Volontariato una Comunità Inclusiva". In occasione del 40° anniversario della Giornata Internazionale del Volontariato aspettando "Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026". Vi aspettiamo il 5 dicembre 2025 BPER Forum W la C - facebook.com Vai su Facebook
Bper Forum, doppio appuntamento con Cecilia Sala e Alberto Angela - Il BPER Forum di Modena regala al pubblico un doppio appuntamento in questo fine settimana "lungo". Segnala modenatoday.it
Bper Forum, arrivano Sala e Angela - ll Bper Forum di Modena regala al pubblico un doppio appuntamento in questo fine settimana. Come scrive msn.com
Bper Forum, quattro appuntamenti al Monzani Si parte con Franco Berrino, a novembre Pupi Avati - Da ottobre la letteratura torna a essere protagonista delle serate modenesi al BPER Forum: ed è solo l’inizio. Segnala ilrestodelcarlino.it