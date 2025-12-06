Coppa del mondo di fioretto femminile | Batini show a Busan | è oro!
Martina Batini si prende la scena a Busan: la 36enne toscana conquista l’oro nella seconda tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile. Risuona ancora l’Inno di Mameli nella gara delle fiorettiste, e c’è sempre una Martina sul gradino più alto del podio. Dopo Favaretto nel debutto a Palma de Maiorca, oggi è stata Martina Batini a conquistare l’oro nella seconda tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Busan. La 36enne toscana dei Carabinieri – mamma, ingegnere e campionessa d’Europa due stagioni fa – ha trionfato in Corea, accompagnata sul podio proprio da Martina Favaretto, stavolta terza classificata. 🔗 Leggi su Sportface.it
