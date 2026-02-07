Scherma da Torino | Batini e Bianchi d’oro all’Inalpi Arena

La scherma italiana ha vissuto una giornata da ricordare a Torino. All’Inalpi Arena, Batini e Bianchi hanno conquistato l’oro nel Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi”. La competizione si è conclusa con festeggiamenti e grandi emozioni per gli atleti e i tifosi presenti.

Giornata memorabile per la scherma italiana all’Inalpi Arena. Il Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” si è trasformato in una vera festa. Due volte l’Inno di Mameli ha risuonato a Torino, suggellando un sabato di emozioni e successi per il gruppo guidato dal CT Simone Vanni. Nel tabellone femminile, Martina Batini ha firmato la sua seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo dopo l’oro di Busan. La carabiniera toscana ha battuto tutte le avversarie fino alla finale giocata contro un’altra italiana. Straordinario anche il cammino di Arianna Errigo, trascinata dal calore del pubblico torinese fino al suo 62° podio in carriera.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Batini Bianchi Annuncio a sorpresa da Torino: Annalisa in primavera torna in concerto all'Inalpi Arena Annuncio a sorpresa da Torino: Annalisa torna in concerto all'Inalpi Arena in primavera con il suo nuovo progetto live, “Ma noi siamo fuoco - Capitolo II”. Trofeo Inalpi, a Torino le fiorettiste top della scherma azzurra Questa mattina a Torino si sono radunate le migliori fiorettiste italiane per il Trofeo Inalpi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Batini Bianchi Argomenti discussi: Trofeo Inalpi 2026: il Grand Prix di fioretto a Torino tra big, assenze e spettacolo; La grande scherma arriva a Torino, dal 5 al 7 febbraio la 16esima edizione del Grand Prix di fioretto / Video; Scherma, il presidente Mazzone: Il GP di Torino è una tappa verso i Mondiali di Hong Kong; Italia in gran forma all'assalto del Grand Prix Fie di fioretto alla Inalpi Arena. Trofeo Inalpi 2026: il Grand Prix di fioretto a Torino tra big, assenze e spettacoloLeggi su Sky Sport l'articolo Trofeo Inalpi 2026: il Grand Prix di fioretto a Torino tra big, assenze e spettacolo ... sport.sky.it Grand Prix di fioretto Trofeo Inalpi – Tre medaglie azzurre in arrivo a TorinoS ono in semifinale Arianna Errigo e Martina Batini nella gara femminile e Guillaume Bianchi nella competizione maschile. Tre medaglie azzurre in arrivo al Gran ... sportface.it Torino, INALPI Arena Foil Grand Prix – Trofeo INALPI 2026 Orgogliosi di aver ospitato dal 5 al 7 febbraio la prima tappa del circuito mondiale di fioretto! Un grande evento internazionale con oltre 450 atleti da più di 55 nazioni e i migliori campioni di scher facebook Dalle semifinali di ieri all' #InAlpi Arena di #Torino /discoteca ("un vecchio problema" cit @marcofantasiatw in cronaca con @PisaniGiulia) alla finale #CoppaItaliaFrecciarossa: @ImocoVolley vs @SDBVolley #ConSca 3-0 31-29;26-24;27-25 #volleyball x.com

