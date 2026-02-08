Fiorentina-Torino pareggio al 93° | gol di Maripan occasioni sprecate e rimpianti per entrambe le squadre

La partita finisce in parità al 93°, quando Maripan segna il gol del 2-2. La Fiorentina aveva sfiorato la vittoria, ma il Torino si prende un punto dopo una sfida intensa e piena di occasioni mancate. Le due squadre lasciano il campo con un senso di rimpianto, anche se il match ha regalato momenti di tensione e spettacolo fino all’ultimo secondo.

La Fiorentina vede sfumare una vittoria al novantatreesimo minuto, pareggiando 2-2 contro il Torino in una partita ricca di emozioni e colpi di scena al termine di una sfida combattuta e a tratti caotica. Il gol di Guillermo Maripan nel recupero ha spento l’entusiasmo dei padroni di casa, che avevano ribaltato il risultato grazie alle reti di Solomon e Kean, dopo essere passati in svantaggio per il gol di Casadei nel primo tempo. Un pareggio che lascia entrambe le squadre con l’amaro in bocca, consapevoli di aver lasciato sul campo un’opportunità preziosa per portare a casa i tre punti. L’incontro, disputato oggi, 7 febbraio 2026, si è subito rivelato combattuto, con entrambe le formazioni intenzionate a giocarsi la partita a viso aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al Franchi finisce 2-2, con Maripan che segna il gol del pareggio al 93'.

La Fiorentina rovina la sua partita al Franchi, lasciando sfuggire la vittoria nel finale.

