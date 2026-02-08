Fiorentina pareggio amaro al 94? | Torino strappa un punto e riapre i dubbi salvezza per i viola

La Fiorentina si ferma ancora e lascia scappare due punti importanti in casa. La partita contro il Torino si conclude con un 2-2 al 94°, un gol arrivato all’ultimo secondo che fa salire l’amarezza tra i tifosi viola. I biancazzurri riaprono così i dubbi sulla salvezza dei toscani, che sembravano aver iniziato a mettere qualche punto saldo in classifica. La gara è stata intensa, ricca di emozioni e colpi di scena, ma alla fine i viola devono accontentarsi di un pareggio che pesa come una sconfitta

La Fiorentina incassa l’ennesima, dolorosa, beffa stagionale. Il Torino strappa un pareggio per 2-2 al 94? minuto di gioco, al termine di una partita al Franchi ricca di emozioni e colpi di scena, che lascia i viola impantanati nella lotta per la salvezza. Sabato 7 febbraio 2026, sotto un cielo nuvoloso con locali aperture e una temperatura di 9 gradi, la squadra di Vanoli ha visto sfumare una vittoria che avrebbe significato una boccata d’ossigeno preziosissima in classifica. Il pareggio, arrivato grazie a un colpo di testa di Maripán al culmine di un’azione corale granata, ha gelato il Franchi e riacceso i dubbi sulla capacità della Fiorentina di allontanarsi dalla zona retrocessione.🔗 Leggi su Ameve.eu

