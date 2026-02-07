Fiorentina-Torino pareggio a reti bianche | risultato prezioso per il Torino salvezza in bilico per i viola

La partita tra Fiorentina e Torino si è conclusa senza reti, un risultato che premia il Torino e lascia i viola con un grosso punto di domanda sulla salvezza. La sfida si è giocata sotto la pioggia all’Olimpico di Firenze, in una serata fredda con appena 9 gradi. La gara è stata intensa, con tante occasioni da entrambe le parti, ma nessuno è riuscito a trovare il gol. Per il Torino, il pareggio vale oro, per la Fiorentina diventa un altro passo difficile da fare. La corsa salvezza si fa sempre più complicata

La Fiorentina e il Torino hanno terminato 0-0 un incontro cruciale valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A, una partita combattuta e ricca di occasioni, disputata in un "Franchi" coperto da pioggia e con una temperatura di 9 gradi. Il match, che si è concluso in serata, assume un'importanza particolare per i viola, in un momento di profonda crisi di risultati e di morale, e si è giocato sotto l'attenta direzione arbitrale di Andrea Colombo, coadiuvato da Tegoni e Bahri, con Marini e Maresca al VAR e AVAR. La sfida, seguita da un pubblico attento, rappresenta un punto a zero in un contesto di classifica che vede la Fiorentina lottare per evitare la retrocessione, mentre il Torino cerca di consolidare il proprio posizionamento in zona Europa.

Torino Fiorentina 0-0. Buona prestazione e risultato deludente.

