Fiorentina-Torino pareggio a reti bianche | risultato prezioso per il Torino salvezza in bilico per i viola

Da ameve.eu 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Fiorentina e Torino si è conclusa senza reti, un risultato che premia il Torino e lascia i viola con un grosso punto di domanda sulla salvezza. La sfida si è giocata sotto la pioggia all’Olimpico di Firenze, in una serata fredda con appena 9 gradi. La gara è stata intensa, con tante occasioni da entrambe le parti, ma nessuno è riuscito a trovare il gol. Per il Torino, il pareggio vale oro, per la Fiorentina diventa un altro passo difficile da fare. La corsa salvezza si fa sempre più complicata

La Fiorentina e il Torino hanno terminato 0-0 un incontro cruciale valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A, una partita combattuta e ricca di occasioni, disputata in un “Franchi” coperto da pioggia e con una temperatura di 9 gradi. Il match, che si è concluso in serata, assume un’importanza particolare per i viola, in un momento di profonda crisi di risultati e di morale, e si è giocato sotto l’attenta direzione arbitrale di Andrea Colombo, coadiuvato da Tegoni e Bahri, con Marini e Maresca al VAR e AVAR. La sfida, seguita da un pubblico attento, rappresenta un punto a zero in un contesto di classifica che vede la Fiorentina lottare per evitare la retrocessione, mentre il Torino cerca di consolidare il proprio posizionamento in zona Europa.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Fiorentina Torino

Livorno, pareggio a reti bianche contro il Gubbio: prosegue la striscia positiva

Pareggio a reti bianche: Il Futball Cava Ronco strappa un punto sul campo della Comacchiese

Il match tra Comacchiese e Futball Cava Ronco si conclude con un pareggio a reti bianche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Torino Fiorentina 0-0. Buona prestazione e risultato deludente.

Video Torino Fiorentina 0-0. Buona prestazione e risultato deludente.

Ultime notizie su Fiorentina Torino

Argomenti discussi: Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Fiorentina-Torino, Kean e Adams titolari? Le ultime e chi gioca la partita di sabato; Pronostico Fiorentina-Torino quote 24ª giornata Serie A; Pronostico Fiorentina-Torino: analisi, quote e consigli.

fiorentina torino pareggio aLIVE Fiorentina-Torino 0-1 Serie A 2025/2026: Casadei sblocca Fiorentina-ToroSerie A 2025/2026, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Fiorentina-Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

fiorentina torino pareggio aFiorentina-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheFiorentina-Torino di Serie A 2025-26, 24a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto ... sport.virgilio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.