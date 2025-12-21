Il Pisa strappa un punto-salvezza al Cagliari Moreo agguanta i sardi all' 89 2-2
Gol e spettacolo alla Unipol Domus tra Cagliari e Pisa. Le due squadre non vanno oltre un pareggio per 2-2 nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A: ai gol di Michael Folorunsho e Semih Kilicsoy rispondono Matteo Tramoni e, nel finale, Stefano Moreo. La formazione ospite parte subito con il piede sull'acceleratore con un calcio di punizione di Tramoni, che per poco non rischia di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
