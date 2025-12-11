Fiorentina | finalmente una vittoria Dinamo Kiev battuta Gol di Kean e Gudmundsson Vanoli cambia modulo Stasera in ritiro Pagelle

La Fiorentina ottiene una vittoria importante battendo la Dinamo Kiev, grazie ai gol di Kean e Gudmundsson. Con il cambio di modulo di Vanoli e la preparazione in ritiro, la squadra mostra segnali di miglioramento. Le pagelle riflettono un mezzo sorriso tra soddisfazione e determinazione, mentre il tecnico mantiene il suo carattere deciso.

Mezzo sorriso, da burbero che maschera un briciolo di soddisfazione, come il sergente cattivo di "Ufficiale e gentiluomo". Così Paolo Vanoli celebra la sua prima vittoria sulla panchina della Fiorentina. E annuncia la novità: stasera tutti in ritiro in vista del Verona. Segnano Kean e Gudmundsson superano (2-1) una Dinamo Kiev decente, ma sempre una formazione da tempo di guerra, che gioca con la forza della disperazione. Per ridare speranza a un popolo allo stremo. La Fiorentina incassa questi tre punti, sale a quota nove punti nella classifica di Conference, dove non è ancora nelle prime otto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: finalmente una vittoria. Dinamo Kiev battuta. Gol di Kean e Gudmundsson. Vanoli cambia modulo. Stasera in ritiro. Pagelle

Finalmente i 3 punti... l'era ora! tornemo a "tribular" domenica 14 dicembre dalle 14.30 contro la Fiorentina con Gialloblu Superstar su #telearena...e sempre forza Hellas - facebook.com Vai su Facebook

La Fiorentina torna alla vittoria, con la Dinamo Kiev decide Albert Gudmundsson - 1 la Dinamo Kiev nella partita della quinta giornata di Conference League e torna finalmente alla vittoria dopo quasi due mesi di un periodo ... Secondo sportal.it

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: i viola ritrovano la vittoria in Europa - Firenze, 11 dicembre 2025 – La Fiorentina batte la Dinamo Kiev nella penultima sfida del girone di Conference League e ritrova la vittoria i Europa. Si legge su lanazione.it