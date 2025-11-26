Calcio Napoli distorsione alla caviglia e stop lungo per Gutierrez | quanto starà fuori

2anews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esterno del Calcio Napoli si ferma nella rifinitura pre-Qarabag. Conte frena sull’ipotesi rientro: “Il medico non conferma un recupero in due settimane”. Il Calcio Napoli deve fare i conti con un’altra assenza pesante. Nelle ore che hanno preceduto la sfida europea con il Qarabag, Miguel Gutierrez si è procurato una distorsione a una caviglia durante . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli distorsione alla caviglia e stop lungo per gutierrez quanto star224 fuori

© 2anews.it - Calcio Napoli, distorsione alla caviglia e stop lungo per Gutierrez: quanto starà fuori

Argomenti simili trattati di recente

TWEET - Troise: "Distorsione alla caviglia per Gutierrez, salterà Qarabag e Roma, Spinazzola verso il rientro" - Ciro Troise, giornalista, scrive su X: "Distorsione alla caviglia destra per Gutierrez che dovrebbe saltare anche la trasferta di Roma oltre la gara di stasera, pronto Mathias Olivera per la fascia si ... napolimagazine.com scrive

calcio napoli distorsione cavigliaNapoli nel caos! Altro infortunio per la squadra di Antonio Conte. Arriva la nota degli azzurri - Il terzino spagnolo dovrà fermarsi L’infortunio Napoli più recente riguarda il terzino spagnolo Miguel Gutierrez, c ... Scrive calcionews24.com

calcio napoli distorsione cavigliaIl Napoli perde un altro pezzo, si ferma Gutierrez per una distorsione alla caviglia - Stavolta a fermarsi è Miguel Gutierrez a causa di una distorsione alla caviglia: sarà out per il Qarabag ma potrebbe non essere assente solo per la Champions ... Si legge su internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Napoli Distorsione Caviglia