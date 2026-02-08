Finisce pari tra Fiorentina e Torino Maripan ' salva' i granata

La partita tra Fiorentina e Torino si è conclusa con un pareggio 2-2. La squadra di casa ha subito il gol di Maripan nel recupero, rovinando così la vittoria che sembrava ormai sicura. Prima, i granata erano riusciti a recuperare lo svantaggio grazie ai gol di Solomon e Kean, dopo che la Fiorentina era passata in vantaggio con Casadei. Entrambe le squadre escono con l’amaro in bocca, consapevoli di aver perso un’occasione importante.

AGI - Fiorentina e Torino si dividono la posta in palio pareggiando 2-2 ma entrambe alla fine si rammaricano per l' occasione persa di portare a casa i tre punti, anche se sono soprattutto i padroni di casa a mangiarsi le mani, visto che subiscono la rete di Maripan in pieno recupero dopo aver ribaltato con Solomon e Kean l'iniziale gol di Casadei. Una partita divertente ma ricca di errori . La partita è divertente ma ricca di errori, gli ospiti, seppur privi di Prati e Vlasi squalificati, dimostrano fin dai primi minuti di non essere venuti a Firenze in gita e collezionano due palle gol con Kulenovic e Lazaro, che sfiora la traversa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Finisce pari tra Fiorentina e Torino, Maripan 'salva' i granata Approfondimenti su Fiorentina Torino Fiorentina-Torino 2-2, i granata la riprendono al 94° con un gol di Maripan Nel finale di partita, il Torino trova il gol del pareggio al 94° minuto e conquista un punto prezioso in trasferta contro la Fiorentina. DIRETTA / Fiorentina-Torino 2-2, Maripan la pareggia al 93' Al Franchi finisce 2-2, con Maripan che segna il gol del pareggio al 93’. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Fiorentina Torino Argomenti discussi: Fiorentina-Como, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Napoli-Fiorentina 2-1: Solomon non basta ai viola -; Il Napoli batte la Fiorentina, ma perde capitan Di Lorenzo. DIRETTA / Fiorentina-Torino 2-2, Maripan la pareggia al 93'20:41 Il Torino di Baroni si schiera col consueto 3-5-2. Davanti a Paleari difesa composta da Marianucci, Coco e Maripan. Sulle fasce giocano Lazaro e Obrados, cerniera di centrocampo composta da ... firenzetoday.it La Juve non sfonda, Fiorentina ancora senza vittoria: al Franchi finisce pariLa Fiorentina non trova ancora la prima vittoria in campionato: al Franchi contro la Juve finisce 1-1. La buona notizia è la reazione di nervi al vantaggio di Kostic a fine primo tempo, con Mandragora ... corrieredellosport.it Verona-Pisa finisce pari: i nuovi Sammarco e Hiljemark non si fanno male facebook #Verona- #Pisa finisce pari: i nuovi Sammarco e Hiljemark non si fanno male x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.