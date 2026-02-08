Finisce pari tra Fiorentina e Torino Maripan ' salva' i granata

La partita tra Fiorentina e Torino si è conclusa con un pareggio 2-2. La squadra di casa ha subito il gol di Maripan nel recupero, rovinando così la vittoria che sembrava ormai sicura. Prima, i granata erano riusciti a recuperare lo svantaggio grazie ai gol di Solomon e Kean, dopo che la Fiorentina era passata in vantaggio con Casadei. Entrambe le squadre escono con l’amaro in bocca, consapevoli di aver perso un’occasione importante.

AGI - Fiorentina  e  Torino  si dividono la posta in palio  pareggiando 2-2  ma entrambe alla fine si rammaricano per l' occasione persa  di portare a casa i  tre punti, anche se sono soprattutto i  padroni di casa  a mangiarsi le mani, visto che subiscono la  rete di Maripan  in  pieno recupero  dopo aver ribaltato con  Solomon  e  Kean  l'iniziale  gol di Casadei. Una partita divertente ma ricca di errori . La  partita  è  divertente  ma  ricca di errori, gli  ospiti, seppur privi di  Prati  e  Vlasi squalificati, dimostrano fin dai primi minuti di non essere venuti a  Firenze  in gita e collezionano due  palle gol  con  Kulenovic  e  Lazaro, che sfiora la  traversa. 🔗 Leggi su Agi.it

