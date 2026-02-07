Fiorentina-Torino 2-2 i granata la riprendono al 94° con un gol di Maripan

Nel finale di partita, il Torino trova il gol del pareggio al 94° minuto e conquista un punto prezioso in trasferta contro la Fiorentina. La partita si conclude 2-2, lasciando entrambe le squadre con il rammarico di non aver portato a casa i tre punti. I granata hanno reagito a lungo, ma sono riusciti a ribaltare il risultato solo nel recupero, grazie a un colpo di testa di Maripan. Nel frattempo, il Napoli ha vinto in extremis a Marassi contro il Genoa, e la corsa per la zona europea continua a farsi

Termina 2-2 tra Fiorentina e Torino nel match valido per la 24esima giornata di Serie A, dopo la partita delle 18 che ha visto il Napoli vincere in extremis a Marassi contro il Genoa. Al 26? la sblocca di testa Casadei sul cross di Ilkhan. Solomon risponde al 51? e Kean, porta i viola in vantaggio solo 6 minuti dopo, al 57?, con un gran destro sull'assist di Harrison. All'ultimo assalto al 93?, Maripan trova il pareggio dei granata di testa sulla punizione dalla trequarti di Gineitis. ?? – 93' PAREGGIA MARIPAN!!!!!? #FiorentinaTorino 2-2 pic.twitter.comu4XaNFOPgs — Torino Football Club (@TorinoFC1906) February 7, 2026 Questo articolo proviene da LaPresse.

