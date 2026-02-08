Finalmente! Viola prima e da sola dopo la 19ª Giornata | ko Ragusa e Matera

Oggi la Viola Reggio Calabria ha fatto un passo importante. Dopo 19 giornate, si trova in testa alla classifica da sola, per la prima volta in questa stagione. La squadra ha battuto Ragusa e Matera, lasciando indietro tutte le rivali. La vittoria di oggi segna una svolta decisiva per il campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

La Serie B Interregionale, Girone F, ha visto oggi una svolta epocale: la Viola Reggio Calabria si è issata in vetta alla classifica in solitaria, dopo una diciottesima giornata ricca di emozioni e colpi di scena. Il successo, conquistato con un sofferto 68-70 sul campo di Mola, ha permesso alla squadra calabrese di staccare definitivamente la concorrenza, segnando un momento cruciale nella sua stagione. Una vittoria che arriva dopo un inizio di campionato non privo di difficoltà, e che testimonia la maturità e la determinazione di un gruppo che ambisce a dominare il proprio raggruppamento. La data da segnare è l’8 febbraio 2026, giorno in cui la Viola ha finalmente raggiunto l’obiettivo che inseguiva da tempo: guidare il Girone F da sola.🔗 Leggi su Ameve.eu

