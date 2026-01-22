Vuelle serata da dimenticare senza Tambone Ma resta prima da sola | anche le altre ko

La Vuelle affronta una serata difficile senza Tambone, in una delle sue prestazioni più deludenti dell’anno. Nonostante ciò, la squadra mantiene il primo posto in classifica, anche grazie alle sconfitte delle avversarie. La situazione evidenzia le sfide e la solidità della squadra, che continua a lasciare il segno nel campionato, anche in momenti complicati.

Nonostante una delle più brutte prestazioni offerte quest’anno, se non la peggiore, la Vuelle rimane solitaria in testa alla classifica. Perdono tutte le inseguitrici, anche loro in trasferta: Verona ko al supplementare a Bergamo, Rimini rimaneggiata travolta a Rieti, Brindisi battuta a Cividale. Questo per dire quanto è duro questo campionato e quanto lo sarà ancora con la stanchezza che affiora e gli infortuni che pesano. La sensazione, comunque, è che ieri al Pala DelMauro la Vuelle avrebbe potuto giocare questa partita all’infinito senza riuscire ad invertire l’inerzia di un match partito male e finito peggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

