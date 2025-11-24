Roma prima da sola in classifica dopo la sconfitta dell' Inter | 3-1 a Cremona giallorossi inseguono il miracolo

Ilmessaggero.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più forte di tutto. Del freddo, delle assenze, dei fischi dello stralunato Ayroldi, fortunatamente corretti dal Var, dei pali e dei gol annullati per una rotula in fuorigioco. La Roma non. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma prima da sola in classifica dopo la sconfitta dell inter 3 1 a cremona giallorossi inseguono il miracolo

© Ilmessaggero.it - Roma prima da sola in classifica dopo la sconfitta dell'Inter: 3-1 a Cremona, giallorossi inseguono il miracolo

Contenuti che potrebbero interessarti

roma prima sola classificaRoma prima da sola in classifica dopo la sconfitta dell'Inter: 3-1 a Cremona, giallorossi inseguono il miracolo - Del freddo, delle assenze, dei fischi dello stralunato Ayroldi, fortunatamente corretti dal Var, dei pali e dei gol annullati per una rotula in fuorigioco. Da ilmessaggero.it

roma prima sola classificaRoma prima da sola! Il Milan sorpassa l'Inter dopo il derby: la classifica di Serie A aggiornata - Il Milan vince il Derby contro l'Inter e con questo risultato è anche la Roma a beneficiarne, ritrovandosi in testa da sola alla classifica. Lo riporta tuttomercatoweb.com

roma prima sola classificaSerie A, il Milan soffre ma vince il derby. Roma prima in classifica, vincono anche Parma e Lazio - Al Bentegodi, il Parma riesce a ottenere un risultato fondamentale per la sua corsa salvezza superando il Verona per 2- Come scrive rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Prima Sola Classifica