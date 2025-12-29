L’Itas domina Monza ko | Trento vince il primo quarto di Coppa Italia e vola a Bologna
Nel primo quarto di finale di Coppa Italia, Trento si impone nettamente su Monza, conquistando la qualificazione alla Final Four di Bologna. La partita si conclude con un risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa, evidenziando un dominio chiaro durante l’intera sfida. Un risultato che conferma il buon momento della squadra trentina e la sua presenza tra le migliori della competizione.
Non c’è partita nei quarti di finale di Coppa Italia: Trento domina, convince e stacca con autorità il pass per la Final Four di Bologna, superando Monza con un secco 3-0 che racconta bene l’andamento della sfida. I campioni d’Italia partono fortissim o, indirizzano subito il match e non concedono spiragli agli ospiti, imponendo ritmo, qualità e continuità in tutti e tre i set. Dopo un primo parziale senza storia, la squadra di Mendez gestisce con maturità anche i momenti di maggiore equilibrio, accelerando nei frangenti chiave e chiudendo i conti con freddezza. Monza prova a restare agganciata, soprattutto nel secondo e nel terzo set, ma Trento alza il livello quando serve e chiude la pratica con sicurezza, confermando ambizioni e solidità in vista dell’appuntamento decisivo di Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it
