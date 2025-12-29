Nel primo quarto di finale di Coppa Italia, Trento si impone nettamente su Monza, conquistando la qualificazione alla Final Four di Bologna. La partita si conclude con un risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa, evidenziando un dominio chiaro durante l’intera sfida. Un risultato che conferma il buon momento della squadra trentina e la sua presenza tra le migliori della competizione.

Non c’è partita nei quarti di finale di Coppa Italia: Trento domina, convince e stacca con autorità il pass per la Final Four di Bologna, superando Monza con un secco 3-0 che racconta bene l’andamento della sfida. I campioni d’Italia partono fortissim o, indirizzano subito il match e non concedono spiragli agli ospiti, imponendo ritmo, qualità e continuità in tutti e tre i set. Dopo un primo parziale senza storia, la squadra di Mendez gestisce con maturità anche i momenti di maggiore equilibrio, accelerando nei frangenti chiave e chiudendo i conti con freddezza. Monza prova a restare agganciata, soprattutto nel secondo e nel terzo set, ma Trento alza il livello quando serve e chiude la pratica con sicurezza, confermando ambizioni e solidità in vista dell’appuntamento decisivo di Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Itas domina, Monza ko: Trento vince il primo quarto di Coppa Italia e vola a Bologna

Leggi anche: L’Itas domina, Monza ko: Trento vola a Bologna

Leggi anche: Coppa Davis, Italia domina, vince e paralizza Rai 1 mentre l’audience vola oltre i 6 milioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ti portiamo alla scoperta del Castello del Volterraio, la più antica e imponente fortificazione di tutta l'Isola d'Elba! Arroccato su un’aspra altura, il Volterraio domina l'isola e offre una vista semplicemente indimenticabile. Non a caso, gli Etruschi lo scelsero per la - facebook.com facebook