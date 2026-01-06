Il Character Designer di Final Fantasy 9 lascia Square Enix

Toshiyuki Itahana, Character Designer di Final Fantasy IX, ha annunciato il suo addio a Square Enix dopo oltre trent’anni di collaborazione. La sua uscita rappresenta un momento significativo per la serie, che ha beneficiato del suo contributo nella creazione di personaggi e ambientazioni iconiche. La notizia segna la conclusione di un’importante fase nella storia visiva di Final Fantasy, lasciando spazio a possibili nuovi sviluppi artistici per il franchise.

Dopo più di tre decenni, Toshiyuki Itahana ha ufficialmente lasciato Square Enix, segnando la fine di uno dei capitoli più longevi e riconoscibili della storia visiva di Final Fantasy. Il suo nome è indissolubilmente legato a Final Fantasy IX, titolo di cui ha definito l’identità dei personaggi. L’annuncio è arrivato il 5 gennaio 2026, al termine di un anno simbolico per il franchise, precisando che questa decisione non è improvvisa, ma frutto di una riflessione maturata nel tempo. Itahana apre ora una nuova fase professionale come libero professionista. L’artista ha spiegato di aver pianificato l’uscita dall’azienda una volta conclusi i progetti legati al 25º anniversario di Final Fantasy IX. 🔗 Leggi su Game-experience.it

