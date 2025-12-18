Final Fantasy Pixel Remaster Square Enix annuncia che la serie ha venduto più di 6 milioni di copie

Square Enix annuncia con entusiasmo che Final Fantasy Pixel Remaster ha superato i 6 milioni di copie vendute. Un risultato che conferma il successo di questa rivisitazione nostalgica, apprezzata da appassionati di lunga data e nuovi giocatori. La serie continua a conquistare i cuori, dimostrando come il passato possa incontrare il presente in modo vincente e coinvolgente.

© Game-experience.it - Final Fantasy Pixel Remaster, Square Enix annuncia che la serie ha venduto più di 6 milioni di copie Square Enix celebra un nuovo traguardo per uno dei progetti più nostalgici e apprezzati degli ultimi anni. La serie Final Fantasy Pixel Remaster ha ufficialmente superato i 6 milioni di copie vendute a livello globale, confermando la forza dei capitoli storici della saga. Un risultato significativo, soprattutto considerando la natura di rimasterizzazione di giochi nati tra gli anni ’80 e ’90. In meno di un anno, le vendite sono cresciute in modo costante e misurabile. Segno che il richiamo dei grandi classici funziona ancora. Secondo quanto comunicato da Square Enix, la serie ha venduto oltre un milione di copie negli ultimi nove mesi, passando dai 5 milioni annunciati a marzo 2025 agli attuali 6 milioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it Leggi anche: Final Fantasy VII Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack: Square Enix annuncia l’edizione fisica per PS5 Leggi anche: Square Enix presenta un nuovo trailer per la patch 7.4 di Final Fantasy XIV Online: Into the Mist La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Final Fantasy Pixel Remaster ha venduto più di 6 milioni di copie; Vendite ottime per Final Fantasy Pixel Remaster; Final Fantasy Pixel Remaster sale a quota 6 milioni di copie vendute. La serie Final Fantasy Pixel Remaster ha venduto più di 6 milioni di copie - Square Enix ha annunciato che la serie Final Fantasy Pixel Remaster ha venduto davvero bene, superando i 6 milioni di copie globali. msn.com

Final Fantasy Pixel Remaster supera le 6 milioni di copie vendute e annuncia le colonne sonore su CD - Square Enix ha annunciato ufficialmente che la Final Fantasy Pixel Remaster Series ha superato quota 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo. gamesource.it

Vendite ottime per Final Fantasy Pixel Remaster - La raccolta dei primi sei capitoli ha raggiunto 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo, aggiungendo un milione di unità negli ultimi nove mesi. msn.com

Ricordare oggi il primo Final Fantasy significa anche interrogarsi su cosa abbiamo perso per strada e nello speciale vi spieghiamo perché. - facebook.com facebook

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles ha vinto il titolo di "Best Sim/Strategy Game" ai #TGA2025 #FinalFantasyTactics #FinalFantasy x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.