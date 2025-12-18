Final Fantasy Pixel Remaster Square Enix annuncia che la serie ha venduto più di 6 milioni di copie

Square Enix annuncia con entusiasmo che Final Fantasy Pixel Remaster ha superato i 6 milioni di copie vendute. Un risultato che conferma il successo di questa rivisitazione nostalgica, apprezzata da appassionati di lunga data e nuovi giocatori. La serie continua a conquistare i cuori, dimostrando come il passato possa incontrare il presente in modo vincente e coinvolgente.

Square Enix celebra un nuovo traguardo per uno dei progetti più nostalgici e apprezzati degli ultimi anni. La serie Final Fantasy Pixel Remaster ha ufficialmente superato i 6 milioni di copie vendute a livello globale, confermando la forza dei capitoli storici della saga. Un risultato significativo, soprattutto considerando la natura di rimasterizzazione di giochi nati tra gli anni ’80 e ’90. In meno di un anno, le vendite sono cresciute in modo costante e misurabile. Segno che il richiamo dei grandi classici funziona ancora. Secondo quanto comunicato da Square Enix, la serie ha venduto oltre un milione di copie negli ultimi nove mesi, passando dai 5 milioni annunciati a marzo 2025 agli attuali 6 milioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

