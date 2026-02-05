La nuova versione di Final Fantasy 7 Rebirth arriverà finalmente su Xbox Series X|S. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente, e i fan possono già prepararsi a mettere le mani sul gioco. Dopo settimane di attesa, Square Enix ha confermato quando sarà possibile acquistarlo, rendendo più semplice pianificare l’acquisto per chi aspetta questa versione.

Final Fantasy VII Rebirth approda ufficialmente su Xbox Series XS con una data di uscita ormai definita. Square Enix ha infatti confermato che il secondo capitolo della trilogia remake sarà disponibile dal 3 giugno 2026, in contemporanea con la versione Nintendo Switch 2. L’annuncio, arrivato durante il Nintendo Direct: Partner Showcase e poi ribadito dalla casa giapponese, chiarisce definitivamente la strategia multipiattaforma del progetto. Il titolo sarà giocabile anche su PC tramite l’ecosistema Xbox, grazie al supporto a Xbox Play Anywhere. Un passaggio chiave per uno dei JRPG più ambiziosi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth, annunciata la data di uscita su Xbox Series X|S

Approfondimenti su Final Fantasy 7 Rebirth

Un noto leaker ha recentemente suggerito che Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe arrivare su Xbox Series X|S nel 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Final Fantasy 7 Rebirth

Argomenti discussi: Final Fantasy VII Remake - Parte 3: il titolo del gioco è stato deciso, l'annuncio si avvicina?; Final Fantasy 7 Remake, la terza parte non sarà un'esclusiva PS5?; Final Fantasy 7 Rebirth pronto a sorprendere: arrivo su Switch 2 e Xbox già quest'estate?; Final Fantasy VII Rebirth esce il 7 giugno 2026 su Switch 2.

Final Fantasy 7 Rebirth per Nintendo Switch 2 e Xbox ha una data di uscita, svelata assieme a un nuovo trailerFinal Fantasy 7 Rebirth arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S il 3 giugno, con preordini già aperti sull'eShop e l'Xbox Store. multiplayer.it

Final Fantasy 7 Remake Parte 3 potrebbe essere lanciato su Switch 2 e Xbox, abbandonando l'esclusività PS5Un leaker affidabile anticipa che la data di uscita di Final Fantasy 7 Remake Parte 3 includerà tutte le porte. Square Enix ha temporaneamente confinato i primi due giochi alla PS5, prima che PC, Xbox ... notebookcheck.it

Il viaggio verso l'ignoto continua e il destino di Cloud Strife e compagni viene svelato in FINAL FANTASY VII REBIRTH, in arrivo per #NintendoSwitch2 il 3 giugno. x.com

FINAL FANTASY VII: LA PLAYSTATION, LE LACRIME E LA GLORIA. "Non fu una decisione semplice. Ma col senno di poi, sappiamo che se Square non l'avesse presa, il mondo dei videogiochi sarebbe oggi molto diverso da quello che conosciamo. Subito d facebook