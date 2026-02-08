Fiabe contemporanee supereroi e tanta fantasia Il teatro ragazzi in scena a Perugia Foligno e Terni

Oggi il teatro ragazzi porta in scena fiabe, supereroi e tante storie di fantasia in tre città umbre. A Perugia, Foligno e Terni, bambini e famiglie si sono ritrovati per una giornata di spettacoli pensati per divertire e stimolare la creatività. Le rappresentazioni hanno coinvolto piccoli e grandi, offrendo un modo diverso di vivere il teatro, tra personaggi fantastici e avventure emozionanti. La mattinata ha visto un buon afflusso di pubblico, con sorrisi e applausi che hanno riempito i teatri locali.

Una domenica all'insegna del divertimento e della creatività per bambini e famiglie grazie alle proposte del teatro ragazzi. Tre sono gli spettacoli in cartellone. A Perugia, per la stagione del Tieffeu, alle 17.30 al Teatro di Figura di via del Castellano va in scena "La fiaba dei supereroi", di e con Giancarlo Vulpes e i pupazzi di Ada Mirabassi. Uno spettacolo magico con attore e pupazzi della Compagnia Tieffeu, una fiaba che incontra il mondo dei supereroi, tra avventura, fantasia e valori importanti, per affrontare le difficoltà e accettare anche le proprie debolezze. Mantenendo la struttura, i personaggi e le funzionalità della fiaba, il racconto affronta il mondo immaginario dei supereroi, all'interno di un'ambientazione fiabesca.

