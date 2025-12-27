briciole di fiabe a teatro il festival per ragazzi

Arezzo si prepara a vivere un Natale all’insegna del teatro e della fantasia con “ Briciole di Fiabe ”, il Festival per ragazzi che fino al 4 gennaio 2026 torna a incantare grandi e piccoli. Organizzato dalla compagnia Nata con il sostegno del Comune di Arezzo, il Festival è ormai un appuntamento irrinunciabile delle festività natalizie e quest’anno si presenta in una veste rinnovata e ancora più ambiziosa. La nuova casa della rassegna sarà il Teatro Mecenate, in Viale Dante, che accoglierà una programmazione pensata per tutta la famiglia. "Siamo molto felici di poter dare il via anche quest’anno al Festival Briciole di Fiabe, un progetto a cui teniamo profondamente e che sentiamo ormai come una vera tradizione natalizia per la città", dice Cinzia Corazzesi, direttrice artistica del Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it

