Scopri il teatro per ragazzi a Perugia e Città di Castello, un’occasione per condividere storie e momenti di fantasia. Oggi pomeriggio sono in programma tre spettacoli dedicati ai più giovani, pensati per stimolare la creatività e offrire un intrattenimento educativo. Un modo semplice e piacevole per trascorrere il tempo in compagnia, immergendosi in un mondo di fiabe e immaginazione.

Fantasia, divertimento e creatività a misura di bambino con tre spettacoli di teatro ragazzi in cartellone oggi pomeriggio. Doppio appuntamento a Perugia. Alle 17 la stagione “Uno spettacolo di famiglia“ curata da Fontemaggiore propone al Brecht di San Sisto “ Pietro Saltatempo. Il filo magico “ (nella foto), scritto e diretto da Giovanna Facciolo con Chiara Vitiello, Vincenzo Coppola, Luca Lombardi. E’ la storia di Pietro, un bambino che non sa aspettare e non riesce ad apprezzare il presente. Ispirato a una fiaba popolare francese “Il filo magico“ (Le fil magique), lo spettacolo è una riflessione sulla necessità di riappropriarci del tempo senza scorciatoie, traendone insegnamenti e benefici per la maturazione della propria vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiabe e fantasia, il teatro per ragazzi a Perugia e Città di Castello

Leggi anche: Briciole di Fiabe a teatro. Il Festival per ragazzi

Torna il Festival per ragazzi “Briciole di fiabe”, un Natale a TeatroArezzo si appresta a ospitare la nuova edizione di “Briciole di fiabe”, il Festival per ragazzi dedicato al teatro e alla fantasia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Fiabe e fantasia, il teatro per ragazzi a Perugia e Città di Castello; Un viaggio tra fiabe e immaginazione: torna il Gran Tour delle Fiabe a Biella; Per ridere, sognare e divertirsi: il teatro per famiglie a Ceva e Mondovì; Al via ad Asiago le 'Domeniche a teatro'.

Le immagini della Fantasia. Fiabe e colori in 210 tavoleInaugurata ieri, all’Orangerie della Villa Reale la 41esima edizione della Mostra di illustrazione per l’infanzia Le immagini della fantasia. Monza promuove la fiaba della fiabe. Lo ha fatto notare ... ilgiorno.it

Leggere le fiabe ai bambini stimola la fantasia e l'emotivitàAscoltare fiabe è un viaggio nella fantasia, ma è anche un viaggio dentro se stessi. In una società altamente digitalizzata, in cui i bambini imparano a usare già da piccolissimi i device, leggere le ... corriere.it

Alla Biblioteca Civica Degregoriana di Crescentino arrivano pomeriggi magici tra fiabe, fantasia e creatività Draghetti curiosi, coniglietti sognatori e libri pronti a farsi leggere vi aspettano! Per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni Quando 31 gennaio facebook