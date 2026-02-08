Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 | Troppi insulti faccio un passo indietro

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo 2026. Il comico milanese ha spiegato di aver fatto un passo indietro perché non riesce più a gestire gli insulti ricevuti sui social e in pubblico. Ha ringraziato Carlo Conti e la Rai, ma ha scelto di mettere fine alla sua partecipazione per proteggere la sua tranquillità. La sua decisione ha sorpreso molti fan, che speravano di vederlo sul palco dell’Ariston.

Il comico milanese Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo l’ondata di critiche: ringrazia Carlo Conti, la Rai e lancia un. Il comico milanese Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo l’ondata di critiche: ringrazia Carlo Conti, la Rai e lancia un appello Il Festival di Sanremo 2026 perde uno dei suoi protagonisti prima ancora dell’inizio. Andrea Pucci ha ufficializzato la rinuncia al ruolo di co-conduttore della terza serata, una decisione sofferta nata in seguito alle feroci polemiche scoppiate subito dopo l’annuncio della sua partecipazione. Il comico ha parlato di un clima diventato insostenibile, citando insulti e minacce che hanno coinvolto non solo la sua figura professionale, ma anche i suoi affetti più cari. 🔗 Leggi su Novella2000.it

