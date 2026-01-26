Super-latitante arrestato dopo 25 anni | il boss della droga atterra a Fiumicino

Un latitante albanese, condannato a 21 anni di reclusione per reati legati allo traffico di droga, è stato arrestato dopo 25 anni di fuga. Dopo essere stato rintracciato nell’ambito del Progetto Wanted, è stato rimpatriato in Italia e condotto in carcere. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto ai latitanti di elevata pericolosità, coordinate dalla Direzione centrale anticrimine.

Fiumicino, 26 gennaio 2026 – Latitante dal 2000, deve scontare 21 anni di carcere in Italia. Venerdì sera ha fatto rientro in Italia, all’aeroporto di Roma Fiumicino, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, un 48enne albanese condannato a 21 anni di reclusione, latitante dal 2000, arrestato il 21 febbraio 2025 nell’ambito del Progetto Wanted, promosso e coordinato dalla Direzione centrale anticrimine – Servizio centrale operativo, dedicato al potenziamento delle attività di individuazione e cattura dei latitanti di maggiore pericolosità. Al culmine di una serrata indagine durata circa un anno e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Penali, il 48enne era stato rintracciato in Albania dove era stato arrestato in sinergia con il Dipartimento di Polizia Criminale Albanese e con l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Albania della Direzione Centrale Polizia Criminale (SCIP).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

