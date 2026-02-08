Federico Riva ha stabilito il nuovo record italiano dei 1500 metri indoor a Karlsruhe, in Germania. Durante la tappa del World Indoor Tour, il campione ha corso in modo impressionante, battendo ogni precedente limite italiano. La sua performance ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, confermando il suo ruolo tra i migliori in circolazione.

Federico Riva ha firmato il record italiano dei 1500 metri al coperto, rendendosi protagonista di una splendida azione sulla pista di Karlsruhe (Germania), sede di una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). L’azzurro si è prodigato in un bel forcing negli ultimi due giri, ha recuperato il ritardo nei confronti del francese Azeddine Habz e ha chiuso al secondo posto con il tempo di 3:33.94 alle spalle del transalpino (3:33.36). Il romano ha migliorato di quasi due secondi il precedente primato nazionale (3:35.63 di Ossama Meslek datato 2024), confermandosi su ottimi livelli dopo gli eccellenti progressi della passata annata agonistica, culminata con il settimo posto sulla distanza ai Mondiali outdoor e il record italiano del miglio all’aperto (3:48. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Riva frantuma il record italiano dei 1500! Grande staffilata nel World Indoor Tour

Approfondimenti su Federico Riva

Questa sera a Karlsruhe si sono vissuti momenti importanti nell’atletica leggera.

Questa sera, nella quarta tappa del World Indoor Tour a Madrid, Battocletti ha eguagliato il record italiano nei 3000 metri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Federico Riva

Federico Riva pretende giustizia: Mi hanno fatto cadere, danno evidente. Ricorso accolto, è in finaleFederico Riva è caduto nella semifinale dei 1500 ai Mondiali di atletica, tirato giù da un avversario alle spalle. Un danno che gli è costato il possibile accesso in finale e per il quale è stato ... fanpage.it

Atletica: Riva stabilisce il nuovo record italiano del MiglioContinuano a cadere i record nel mezzofondo e Federico Riva fa il bis. Per la seconda volta in questa stagione l'azzurro riscrive il primato italiano del miglio con 3:48.11 a Berlino, abbassando di ... ansa.it

RIVA RECORD ITALIANO! 3:33.94 NEI 1500 INDOOR Capolavoro di Federico Riva a Karlsruhe (Germania), toglie quasi due secondi al primato italiano di Ossama Meslek (3:35.63 nel 2024), secondo posto nella tappa Gold al debutto stagionale Ph. archivi facebook