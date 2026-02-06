LIVE Atletica World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA | Battocletti eguaglia il record italiano! Sale di condizione anche Simonelli

Questa sera, nella quarta tappa del World Indoor Tour a Madrid, Battocletti ha eguagliato il record italiano nei 3000 metri. Simonelli, invece, continua a migliorare le sue prestazioni e si avvicina ai vertici. La manifestazione si conclude con questi risultati, mentre gli atleti si preparano già per le prossime sfide.

21.24 Per stasera è tutto amici ed amiche di OA Sport! La Diretta Live della quarta tappa del World Indoor Gold Tour di Madrid si chiude qui, buon proseguimento di serata! 21.23 In chiave azzurri buona la prova di Battocletti, che eguaglia il record nazionale sui 1500, e di Simonelli, che sembra riprendere il feeling con le gara dopo mesi travagliati. Molto bu0na in generale la serata azzurra, con prestazione ottime anche di Coiro, Di Lazzaro, Carmassi e Cavalli. 21.21 Ottima la prova nel getto del peso di Geist che si prende il primo posto nella classifica mondiale stagionale con un lancio lungo 22.

Questa sera si tiene la prima tappa del World Indoor Tour a Madrid, con l’atletica in primo piano.

