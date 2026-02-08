Questa mattina sull’Olympia delle Tofane si è disputata la discesa femminile di Coppa del Mondo. Federica Brignone ha deciso di non partecipare alla combinata, lasciando spazio alla riserva azzurra. La gara si è conclusa con buoni segnali per le speranze italiane in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La discesa femminile disputata sull’Olympia delle Tofane ha regalato segnali incoraggianti per la spedizione italiana alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Federica Brignone ha chiuso in decima posizione, offrendo una prestazione solida su una pista impegnativa e confermando progressi rispetto alle prove precedenti. La gara ha visto la vittoria dell’americana Breezy Johnson, distanziata di 1,19 secondi, con Brignone a 60 centesimi dal podio. La campionessa valdostana ha mostrato buone sensazioni maturate nell’ultimo lavoro di preparazione, effettuando un’esibizione che ha evidenziato possibilità di salto avanti nelle sezioni tecniche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Federica Brignone salta la combinata, entra in gara la riserva azzurra

Approfondimenti su Federica Brignone

Federica Brignone non parteciperà alla combinata olimpica.

Federica Brignone si prende un momento dopo la discesa femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Wiles la più veloce di tutte, buoni segnali da Vonn e Goggia; Federica Brignone, chi è la portabandiera dell’Italia a Milano Cortina 2026; Crans Montana, per Brignone e Goggia rischio disastro bis: seconda prova cancellata e discesa accorciata; Milano Cortina 2026, discesa libera femminile: Goggia terza dietro Johnson e Aicher. Vonn cade.

La sua Olimpiade Federica Brignone l’ha vinta ma ha un grande rimpiantoLa sua Olimpiade Federica Brignone l’ha vinta: in pochi pensavano che ce l’avrebbe fatta a partecipare, per via del tremendo infortunio dell’aprile dello scorso anno, ma la valdostana, al termine dell ... sportal.it

Federica Brignone non farà la combinata. Subentra come previsto la riserva azzurraBilancio positivo per Federica Brignone al termine della discesa libera femminile disputata stamattina sull'Olympia delle Tofane e valevole per i Giochi ... oasport.it

Quel casco. A quel cancelletto. Federica #Brignone a #MilanoCortina2026: che vittoria. #OlimpiadiInvernali2026 x.com

Ottima discesa di Federica Brignone, che esulta al traguardo: 1’37”29, è seconda alle spalle di Raedler facebook