Federica Brignone non farà la combinata Subentra come previsto la riserva azzurra

Federica Brignone non parteciperà alla combinata olimpica. Al suo posto, scenderà in pista come previsto la riserva azzurra. La discesa libera di stamattina sulle Tofane si è conclusa con un risultato positivo per la sciatrice, che si è concentrata sulla gara di oggi in vista di Milano Cortina 2026.

Bilancio positivo per Federica Brignone al termine della discesa libera femminile disputata stamattina sull’Olympia delle Tofane e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse valdostana si è piazzata in decima posizione con una buona prova, pagando 1.19 dalla vincitrice statunitense Breezy Johnson e 60 centesimi dalla zona podio. La Tigre di La Salle ha confermato le buone sensazioni dell’ultimo training, effettuando un deciso passo avanti rispetto alla tappa di Crans Montana e facendo intravedere un potenziale notevole soprattutto nelle parti più tecniche. La detentrice della Sfera di Cristallo può guardare quindi con ottimismo non solo al gigante ma anche al superG di giovedì 12 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone si prende un momento dopo la discesa femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Federica Brignone è in dubbio per la discesa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con Nadia Delago convocata come riserva.

