Federica Brignone si prende un momento dopo la discesa femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non nasconde la soddisfazione per la sua performance, anche se ha deciso di non partecipare alla combinata a squadre. “Fare una prestazione del genere è tanta roba”, dice, mostrando di aver già voltato pagina e di guardare avanti.

Federica Brignone sceglie di guardare il bicchiere mezzo pieno al termine della discesa femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sull’Olympia delle Tofane l’azzurra era chiamata soprattutto a una sfida con se stessa, ancor prima che con le avversarie, alla luce delle sensazioni non del tutto positive avvertite nelle prove di velocità e del ricordo ancora vivo del grave incidente subito nell’aprile scorso. Una pista estremamente impegnativa per tutte le atlete, caratterizzata da numerosi salti e passaggi ad alto rischio, tra cui quello della prima traversa, dove l’americana Lindsey Vonn è caduta rovinosamente, riportando un serio infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone: "Fare una prestazione del genere è tanta roba, non farò la combinata a squadre"

La discesa femminile di Milano Cortina 2026 si ferma prima del tempo.

Federica Brignone vanta una consolidata esperienza nello sci alpino, con quattro vittorie a Crans Montana, tutte nella combinata.

