Federica Brignone è in dubbio per la discesa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con Nadia Delago convocata come riserva. La campionessa azzurra, che sarà portabandiera nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio, rappresenta un punto di riferimento per la squadra femminile di sci alpino. La sua presenza o meno influenzerà la strategia dell’Italia nella competizione.

Federica Brignone parteciperà agli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 nel ruolo di portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio e stella della squadra azzurra femminile di sci alpino. La 35enne valdostana, reduce da un incredibile sesto posto nel gigante di Kronplatz al rientro in Coppa del Mondo 292 giorni dopo il grave infortunio rimediato agli Assoluti in Val di Fassa, è pronta a vivere la sua quinta partecipazione in una rassegna a cinque cerchi. La nativa di Milano classe 1990 ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli tra le porte larghe, mentre bisognerà attendere il doppio appuntamento di Crans Montana in programma tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio per capire meglio il suo attuale rendimento nella velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone in bilico per la discesa delle Olimpiadi? Nadia Delago convocata come opzione di riserva

Approfondimenti su federica brignone

Segui in tempo reale la discesa di Tarvisio 2026, con aggiornamenti sulle prestazioni degli atleti e i risultati più recenti.

Segui in tempo reale la discesa di Tarvisio 2026, con aggiornamenti sulla gara femminile di sci alpino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su federica brignone

Argomenti discussi: Sci, Federica Brignone torna dopo 9 mesi e stupisce tutti. A metà gara è settima nel gigante di Kronplatz; Dietrofront Brignone, l’annuncio spiazza i tifosi: Olimpiadi stravolte.

Sci alpino, gigante femminile Kronplatz con il ritorno di Federica Brignone: a che ora e dove vederlo in direttaSull'Erta la gara tra le porte larghe con il ritorno di Federica Brignone. È veramente fantastico, ma sarà solo un test su me stessa. Un’emozione nuova, ha detto la campionessa valdostana, detentric ... today.it

Tutta la felicità di Federica Brignone: perché il sesto posto in gigante vale più di una vittoriaA 292 giorni da un infortunio che poteva segnale la fine della sua carriera la tigre di La Salle è sesta a Plan De Corones a meno di tre settimane da Milano Cortina 2026. Per lei i complimenti di Sinn ... vanityfair.it

Federica Brignone e Camille Rast. La Grande Campionessa Italiana Detentrice della Coppa del Mondo Generale, protagonista di un'emozionante rientro a Wengen in Austria e l'Astro nascente svizzero dello Sci, protagonista di una grande impresa - facebook.com facebook

Dopo 300 giorni dall’infortunio, Federica #Brignone torna al top Mamma Maria Rosa Quario a RS: «Fiera di lei e dei suoi sacrifici. Come #Sinner, non si accontenta mai e vuole sempre migliorarsi. Se ho paura No, altrimenti non sarebbe arrivata fino a x.com