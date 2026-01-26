Federica Brignone in bilico per la discesa delle Olimpiadi? Nadia Delago convocata come opzione di riserva

Da oasport.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone è in dubbio per la discesa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con Nadia Delago convocata come riserva. La campionessa azzurra, che sarà portabandiera nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio, rappresenta un punto di riferimento per la squadra femminile di sci alpino. La sua presenza o meno influenzerà la strategia dell’Italia nella competizione.

Federica Brignone parteciperà agli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 nel ruolo di portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio e stella della squadra azzurra femminile di sci alpino. La 35enne valdostana, reduce da un incredibile sesto posto nel gigante di Kronplatz al rientro in Coppa del Mondo 292 giorni dopo il grave infortunio rimediato agli Assoluti in Val di Fassa, è pronta a vivere la sua quinta partecipazione in una rassegna a cinque cerchi. La nativa di Milano classe 1990 ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli tra le porte larghe, mentre bisognerà attendere il doppio appuntamento di Crans Montana in programma tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio per capire meglio il suo attuale rendimento nella velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

federica brignone in bilico per la discesa delle olimpiadi nadia delago convocata come opzione di riserva

© Oasport.it - Federica Brignone in bilico per la discesa delle Olimpiadi? Nadia Delago convocata come opzione di riserva

Approfondimenti su federica brignone

LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago HA VINTO! Bene anche Nadia Delago, preoccupa Goggia

Segui in tempo reale la discesa di Tarvisio 2026, con aggiornamenti sulle prestazioni degli atleti e i risultati più recenti.

LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago vince! Bene Nadia Delago, che succede a Sofia Goggia?

Segui in tempo reale la discesa di Tarvisio 2026, con aggiornamenti sulla gara femminile di sci alpino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su federica brignone

Argomenti discussi: Sci, Federica Brignone torna dopo 9 mesi e stupisce tutti. A metà gara è settima nel gigante di Kronplatz; Dietrofront Brignone, l’annuncio spiazza i tifosi: Olimpiadi stravolte.

federica brignone in bilicoSci alpino, gigante femminile Kronplatz con il ritorno di Federica Brignone: a che ora e dove vederlo in direttaSull'Erta la gara tra le porte larghe con il ritorno di Federica Brignone. È veramente fantastico, ma sarà solo un test su me stessa. Un’emozione nuova, ha detto la campionessa valdostana, detentric ... today.it

federica brignone in bilicoTutta la felicità di Federica Brignone: perché il sesto posto in gigante vale più di una vittoriaA 292 giorni da un infortunio che poteva segnale la fine della sua carriera la tigre di La Salle è sesta a Plan De Corones a meno di tre settimane da Milano Cortina 2026. Per lei i complimenti di Sinn ... vanityfair.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.