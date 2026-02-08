fc osimo sei reti al castelbellino olimpia marzocca espugna borghetto

La Fc Osimo dimostra di essere in gran forma e travolge il Castelbellino con sei reti. La partita si conclude con una vittoria schiacciante per la capolista, che conferma la sua superiorità nel girone B di Prima Categoria. Nel frattempo, l’Olimpia Marzocca si prende il big match battendo in trasferta il Borghetto.

La capolista Fc Osimo incontenibile. Sei gol rifilati al Castelbellino. Il big match del girone B di Prima Categoria lo vince l’ Olimpia Marzocca che espugna il campo del Borghetto. Prima categoria, 19esima giornata (ore 15). Girone B. Borghetto-Olimpia Marzocca 0-1, Real Cameranese-Castelleonese 1-0, Argignano-Cingolana 2-1, Cupramontana-Pietralacroce 1-2, FC Osimo-Castelbellino 6-0, Barbara Monserra-Passatempese 2-2, Le Torri Castelplanio-Borgo Minonna 1-1, Staffolo-Filottranese 0-1. Classifica: FC Osimo 46; Borghetto 36; Olimpia Marzocca 35; Passatempese 33; Real Cameranese 30; Filottranese 29; Pietralacroce 26; Castelleonese e Borgo Minonna 23; Staffolo e Le Torri Castelplanio 20; Argignano 19; Castelbellino 18; Cingolana 17; Barbara Monserra 15; Cupramontana 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

