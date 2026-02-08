La promozione Future Stars si arricchisce di un nuovo talento: Yeremy Pino del Villarreal. Lo spagnolo, con una versione speciale da 88 OVR, si distingue per la sua velocità impressionante. È il tipo di giocatore che può cambiare le sorti di una partita in un lampo, grazie alla sua rapidità fuori dal comune.

Una nuova ala si aggiunge alla promozione Future Stars. Lo spagnolo del Villarreal, Yeremy Pino, riceve una versione speciale da 88 OVR caratterizzata da una rapidità fuori dal comune, ideale per chi cerca un giocatore in grado di ribaltare l’azione in pochi secondi. Analisi della Carta: Velocità allo Stato Puro. Pino è la classica ala moderna: piccola, agile e fulminea. Le sue statistiche lo rendono un pericolo costante sulle fasce. Velocità (95): È il suo tratto distintivo. Con 95 di velocità, può superare quasi ogni terzino in campo aperto.. Ruoli PLUS PLUS (++): EDESADAS: Ala pura. In questo ruolo massimizza la sua capacità di correre lungo la linea di fondo per il cross o l’appoggio a rimorchio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Yeremy Pino Stelle del Futuro: Il Velocista Spagnolo

Approfondimenti su Villarreal Futuro

Momoko Tanikawa, centrocampista giapponese del Rosengård, si fa notare come una delle promesse più brillanti del calcio femminile.

Il Paris Saint-Germain mette ancora in mostra i suoi giovani talenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Villarreal Futuro

FC 26 – Le migliori SBC da fare all’inizio (anche da Web App)Iniziare una nuova stagione di EA Sports FC 26 è sempre emozionante. Le SBC (Squad Building Challenges) sono il metodo ideale per ottenere pacchetti e costruire il proprio club senza sprecare crediti ... atomheartmagazine.com

EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo!Mentre manca sempre meno al lancio di EA FC 26, continuiamo a parlare del calcistico targato Electronic Arts che da sempre rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno. E se qualche giorno fa ci ... everyeye.it

Un grande ringraziamento ai miei nuovi fan più attivi! Ivan Zanazxi, Pino Scavu, Vincenzo Girometta, Carmine Damico, Luca Rossi, Luca Pirronitto, Andrea Ongini, Fred Thilmany, Roger Engels, Luigi Bruno, Giuseppe Dell'aiera, Franco Pino, Vladimir Ossipo facebook