Domenica di sole e relax per tanti salernitani in attesa della Fiaccola Olimpica
Grande affluenza di visitatori, fin dal mattino, oggi a Salerno, in attesa della Fiaccola Olimpica. Particolarmente affollati da famiglie, giovani e anche coppie di anziani - come mostrano le foto di Antonio Capuano - il lungomare Trieste, il sottopiazza della Libertà, il Molo Manfredi, l’area. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
