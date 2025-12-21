Domenica di sole e relax per tanti salernitani in attesa della Fiaccola Olimpica

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande affluenza di visitatori, fin dal mattino, oggi a Salerno, in attesa della Fiaccola Olimpica. Particolarmente affollati da famiglie, giovani e anche coppie di anziani - come mostrano le foto di Antonio Capuano - il lungomare Trieste, il sottopiazza della Libertà, il Molo Manfredi, l’area. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

domenica sole relax tantiDomenica di sole e relax per tanti salernitani, in attesa della Fiaccola Olimpica - Particolarmente affollati il lungomare Trieste, il sottopiazza della Libertà, il Molo Manfredi, l'area del Crescent e l'arenile di Santa Teresa

