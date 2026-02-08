Dopo la gara, Federica Brignone si presenta in sala stampa con uno spirito deciso. Dice di aver imparato molto dalla sua ultima discesa e ha deciso di non partecipare alla combinata a squadre. Per lei, questa prestazione è stata difficile, ma ora guarda avanti con determinazione.

Federica Brignone affronta il post-gara con la determinazione di chi ha dedotto le lezioni da una prestazione complessa, scegliendo di leggere la discesa femminile delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 attraverso un’ottica positiva. Sull’Olympia delle Tofane l’azzurra ha dovuto confrontarsi soprattutto con se stessa, vista la difficoltà mostrata nelle prove di velocità e il ricordo ancora vivido dell’incidente occorso nell’aprile precedente. La gara ha evidenziato una pista estremamente impegnativa, caratterizzata da numerosi salti e passaggi ad alto rischio, tra cui quello della prima traversa dove l’americana Lindsey Vonn riportò un grave infortunio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fare una prestazione del genere è tanta roba, non farò la combinata a squadre

Approfondimenti su Federica Brignone

Federica Brignone si prende un momento dopo la discesa femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Matteo Renzi ha deciso di smentire categoricamente le voci circolate sui presunti incontri segreti con Roberto Vannacci.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Giunta approva delibera dei piani sperimentali di riduzione delle liste d’attesa; Bonus anziani 2026 (Prestazione Universale INPS): requisiti, importi e come fare domanda; Come cambia l’assegno sociale nel 2026?; Ascoli, Tomei: Dobbiamo fare di tutto per offrire un’ottima prestazione, il Pineto è una squadra solida, che concede poco.

Parma in Coppa Italia, Cuesta: In campo i più pronti per fare la miglior prestazione possibileLa partita di domani è il nostro focus assoluto. Abbiamo tanta voglia di iniziare una dinamica positiva al Tardini davanti ai nostri tifosi e domani è una partita importante. Parole di Carlos Cuesta ... tuttomercatoweb.com

Assegno unico e universale. Chi deve fare domanda per avere la prestazione da marzo 2024Una delle novità fiscali del 2024 è stata la messa a punto di una nuova misura di sostegno al reddito per le famiglie in condizione di difficoltà, ovvero l’assegno di inclusione, (ADI) destinato ai ... disabili.com

"Ho preparato questa gara cercando di alzare la tensione e far capire ai ragazzi la bravura dell’avversario e i punti deboli, che secondo me ci sono. L’importante è vendere cara la pelle, cercare di fare la prestazione e uscire a testa alta. Abbiamo dei difetti facebook