Presunti incontri con Vannacci Renzi | Devo smentire perché una roba del genere va oltre il ridicolo

Matteo Renzi ha deciso di smentire categoricamente le voci circolate sui presunti incontri segreti con Roberto Vannacci. Dopo l’articolo del Corriere della Sera di Francesco Verderami, l’ex premier ha dichiarato che deve chiarire subito, perché parlare di incontri di questo tipo va oltre il ridicolo. Renzi ha spiegato di non aver mai avuto rapporti di quel genere con Vannacci e ha preso le distanze da qualsiasi insinuazione.

Matteo Renzi interviene smentendo dopo l’articolo del Corriere della Sera a firma Francesco Verderami relativo a presunti ‘incontri segreti’ con Roberto Vannacci. Incontri in chiave 2027, secondo l’articolo del Corriere della Sera, tra il senatore toscano leader di Italia Viva e il generale eurodeputato vice di Salvini in Lega, che ha recentemente depositato il marchio ‘ Futuro Nazionale’. L’ex premier Renzi scrive via social: “Giusto per dirvi come funziona un normale sabato mattina di fine gennaio. Oggi il Corriere della Sera scrive che io vedo regolarmente Roberto Vannacci in un circolo canottieri di Roma.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Renzi Vannacci Gli incontri «segreti» tra Renzi e Vannacci per far perdere le elezioni a Giorgia Meloni Matteo Renzi e Roberto Vannacci si sono incontrati di nascosto in un circolo canottieri a Roma. Il Corriere prende lucciole per lanterne su una notizia del Giornale: il messaggio di Vannacci era per Bonelli non per Renzi Il Corriere della Sera ha fatto confusione su una notizia del Giornale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Renzi Vannacci Argomenti discussi: Futuro nazionale, Vannacci: Voglio il 20%. Attilio Fontana: Lui anomalia nella Lega; Salvini da Rivisondoli: Chi lascia la Lega finisce nel nulla; Aria di scissione tra Vannacci e la Lega. Salvini: Chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Renzi: Mai incontrato Vannacci, retroscena del Corriere inventato. La replica: Abbiamo anche i riscontriL'ex premier e anche il generale della Lega negano presunti faccia a faccia per costruire una strategia anti-Meloni. Ma il giornalista Verderami rilancia: L'ultima volta circa due settimane fa Matte ... ilfattoquotidiano.it Renzi smentisce l’incontro con Vannacci ma spunta un documento inatteso.Il giallo degli incontri riservatiSecondo il retroscena firmato da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, l’ex premier Matteo Renzi e il gener ... assodigitale.it Oggi ho preso parte alla presentazione, presso la Feltrinelli di Latina, del libro "Quattro presunti familiari" di Daniele Mencarelli. È stato un incontro importante, in cui si è parlato della società in cui viviamo, delle sue fragilità profonde, di una realtà spesso racco - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.