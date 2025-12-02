Spesa contenuta per gli inquilini rendita massima per i proprietari | ecco l’affitto civico

Bolognatoday.it | 2 dic 2025

La Fondazione abitare Bologna si è dotata di un nuovo strumento: l’affitto civico. Come previsto dal Piano abitare, la Fondazione ha il compito di mediare tra inquilini e proprietari di immobili, favorendo al contempo il loro ingresso nel mercato e la loro rendita. Un impegno che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

