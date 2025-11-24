La casa non si può sequestrare Delusione per gli inquilini beffati dall’amministratore

La Spezia, 24 novembre 2025 – L’ amministratore condominiale era fuggito con la cassa, lasciando i condòmini di una trentina di palazzi gestiti in città con una montagna di insolvenze. Debiti che non pensavano di aver accumulato proprio perché certi che le varie incombenze fossero state saldate. Ma Graziano Poggi invece di svolgere correttamente il proprio compito di amministratore e quindi regolare i conti intascava i soldi fino a che un giorno ha fatto le valigie facendo perdere definitivamente le proprie tracce fuggendo all’estero. C’è chi parla di un’isola tropicale e chi dell’Est Europa. I creditori però non si sono arresi e hanno avviato l’azione legale sperando di poter almeno aggredire un immobile di proprietà dell’amministratore per metterlo in vendita e in qualche modo ammorbidire la delusione della truffa e rientrare dei soldi perduti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

