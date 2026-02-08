Famiglia morosa non paga l’affitto l’amministratore erige un muro per tagliarle l’acqua Ma gli inq

A Gorgo al Monticano, una famiglia morosa non ha pagato l’affitto e le spese condominiali. L’amministratore ha deciso di erigere un muro per bloccare l’acqua alla loro abitazione. La situazione è finita in un procedimento penale, con gli altri condomini e l’amministratore coinvolti in un vero e proprio braccio di ferro.

Un braccio di ferro condominiale sfociato in una denuncia penale. È la vicenda che si consuma a Gorgo al Monticano, nel trevigiano, dove una famiglia morosa nel pagamento delle spese condominiali ha spinto gli altri residenti e l’amministratore a misure estreme, culminate con l’installazione di un muro per interrompere l’erogazione dell’acqua. La reazione degli inquilini, che hanno forzato la barriera per ripristinare il flusso idrico, ha portato il condominio a sporgere querela, con un danno economico stimato in oltre 2500 euro. La storia, iniziata nel 2021, approderà davanti al giudice di Treviso l’11 febbraio prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Gorgo al Monticano Condominio Famiglia morosa non paga l'affitto, l'amministratore erige un muro per tagliarle l'acqua. Ma gli inquilini lo rompono: il condominio li denuncia Una famiglia di Gorgo al Monticano si rifiuta di pagare le spese condominiali, tra cui l’acqua. Spinaceto 2, tra infiltrazioni d'acqua e umidità, Letizia: "Mia figlia soffre d'asma. Pago l'affitto ma vivo da mia mamma" Spinaceto 2 presenta problemi di infiltrazioni d'acqua e umidità che compromettono la vivibilità degli appartamenti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Gorgo al Monticano Condominio Argomenti discussi: Famiglia morosa non paga l'affitto, l'amministratore erige un muro per tagliarle l'acqua. Ma gli inquilini lo rompono: il condominio li...; Lei e i familiari lasciati senza casa. La storia di Teresa, disabile al 100%: Costretti a lasciare Anacapri; Trasfusione con sangue infetto: risarcimento di 1,2 milioni di euro dopo 50 anni e una vita di calvari. Famiglia morosa non paga l'affitto, l'amministratore erige un muro per tagliarle l'acqua. Ma gli inquilini lo rompono: il condominio li denunciaGORGO AL MONTICANO (TREVISO) - La famiglia non paga le spese condominiali, fra queste c'è la fornitura dell'acqua potabile, che viene chiusa. Un caso iniziato nel 2021 ... ilgazzettino.it Un bellissimo articolo di giornale, che ritrae la vita del capostipite Orlando denominato " Il Senatore ", della famiglia Canterini, che con cinque generazione porta il divertimento in tutta la Campania ed in particolar modo, da oltre 65 anni, presenti al carnevale di facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.