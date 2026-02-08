Famiglia minacciata dal vicino | Rischiamo che capiti una tragedia

Una famiglia vive con il timore che una tragedia possa scoppiare da un momento all’altro. Il vicino minaccia, e la situazione si fa sempre più tesa. La famiglia si sente insicura e chiede aiuto, mentre le tensioni tra le parti aumentano di giorno in giorno.

"La situazione sta diventando sempre più grave. Non ce la facciamo più. C’è il rischio che possa capitare una tragedia da un momento all’altro". Sono preoccupati i componenti di una famiglia (marito, moglie e due figli adulti) che vive in un alloggio Acer nel quartiere vicino al parco urbano di Correggio. Da qualche tempo sono presi di mira da un vicino di casa, il quale manifesta sempre più spesso atteggiamento violento e minaccioso, pare senza alcun motivo logico. Oltre ai suoi genitori, ne fanno le spese alcuni vicini di casa. "Siamo stati aggrediti più volte, anche fisicamente, costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una donna anziana vive nel timore costante, perseguitata e minacciata dal vicino, che abita nell’immobile adiacente alla sua casa di proprietà condivisa con i fratelli.

La famiglia del bosco e l’USR stanno lavorando per trovare un’istituzione scolastica che possa accogliere urgentemente i figli ospitati in una casa famiglia a Vasto, Chieti.

L'ombra di Cosa sulla gestione delle case popolari occupate abusivamente allo Zen. Una situazione che riguarda diversi quartieri periferici della città L'APPROFONDIMENTO https://qds.it/case-popolari-zen-palermo-famiglia-minacciata-pistola-cosa-nostra/ facebook