Una donna anziana vive nel timore costante, perseguitata e minacciata dal vicino, che abita nell’immobile adiacente alla sua casa di proprietà condivisa con i fratelli. Da due anni, il suo quotidiano è segnato da paure e restrizioni, poiché il vicino si è trasformato in una fonte di tormento. La sua storia evidenzia quanto possa essere difficile affrontare e superare situazioni di persecuzione in età avanzata, spesso senza vie d’uscita.

© Ilrestodelcarlino.it - Anziana perseguitata e minacciata : "Vivo nella paura, non esco più . Sono tormentata dal mio vicino"

"Vivo da sola e da due anni sono perseguitata dal mio vicino che è anche inquilino di un’immobile adiacente alla mia abitazione di cui sono proprietaria insieme ai miei fratelli. Nonostante la richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti per minaccia, danneggiamento e stalking, lui abita ancora qui e io ho paura che prima o poi possa accadermi qualcosa di grave". A parlare è un’anziana di 75 anni residente a Santa Vittoria in Matenano che ha denunciato più volte un 45enne di origini albanesi per un’escalation di persecuzioni di cui si sarebbe reso protagonista. Danneggiamenti, atti osceni e minacce che sono state documentate inequivocabilmente dai sistemi di videosorveglianza e che saranno discussi a febbraio davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci nella faida di famiglia: “Io umiliata dalla ex di mio padre. Minacce e insulti, vivo nella paura”

Leggi anche: Torino, famiglia marocchina perseguitata dal vicino: insulti razzisti e minacce per mesi, ora a processo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Anziana perseguitata e minacciata : Vivo nella paura, non esco più . Sono tormentata dal mio vicino.

Anziana perseguitata e minacciata : "Vivo nella paura, non esco più . Sono tormentata dal mio vicino" - C’è stata la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’uomo, anche suo inquilino, per minaccia, danneggiamento e stalking. msn.com