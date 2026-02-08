Faenza batte Ferrara 92-89 | Vettori guida la rimonta e conquista una vittoria combattuta
Questa sera, la Tema Sinergie Faenza ha vinto in rimonta contro Ferrara, battendola 92-89. Vettori ha giocato una partita decisiva, guidando la squadra in una sfida molto combattuta. Alla fine, Faenza ha portato a casa un successo importante in trasferta.
La Tema Sinergie Faenza ha conquistato una vittoria di prestigio sul campo dell’Adamant Ferrara, chiudendo la partita con un punteggio finale di 92-89. Una partita combattuta fino all’ultimo secondo, decisa dai tiri liberi di Vettori e dalla strategia di “pellegrinaggio dalla lunetta” adottata dalla squadra faentina nel finale. La vittoria, ottenuta domenica 8 febbraio 2026, rappresenta un importante passo avanti per la squadra di Faenza, che ha saputo superare un avversario fisico e determinato, nonostante l’assenza di Mbacke. La partita, giocata in un’atmosfera tesa e vibrante, ha visto la Tema Sinergie affrontare una squadra avversaria particolarmente efficace a rimbalzo.🔗 Leggi su Ameve.eu
