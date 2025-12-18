Faenza che dominio a Jesi Vettori guida l’attacco

Nel match tra Jesi e Faenza, i biancorossi si impongono con autorità, dominando il gioco e dimostrando solidità in ogni reparto. La squadra di Vettori ha mostrato grinta e determinazione, portando a casa una vittoria convincente e consolidando la propria posizione in classifica. Un incontro ricco di emozioni, in cui i protagonisti hanno saputo esprimere il massimo del loro talento e impegno.

GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo 12, Piccone 7, Tamiozzo ne, Maglietti 8, Bruno 5, Arrigoni 21, Palsson 7, Buscarini ne, Nicoli 5, Del sole, Toniato. All.: Ghizzinardi TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi ne, Rinaldin 5, Stefanini 5, Mbacke 14, Vettori 24, Van Ounsem 21, Romano, Longo, Fragonara 10, Santiangeli ne, Fumagalli 7. All.: Pansa Arbitri: Centonza – Di Gennaro – Servillo Note. Parziali: 8-24; 32-39; 51-64. Tiri da 2: Jesi: 2037, Faenza: 1735; Tiri da 3: Jesi: 630, Faenza: 1327; Tiri liberi: Jesi: 78, Faenza: 1315; Rimbalzi totali: Jesi: 34, Faenza: 40 Una Tema Sinergie ai limite della perfezione annichilisce Jesi facendole perdere subito le certezze e comandando con grande autorevolezza per quaranta minuti, aggiudicandosi uno scontro diretto fondamentale nella corsa playoff.

