Basket Vettori è una furia e Ferrara va al tappeto | vittoria per Faenza

Il match tra Ferrara e Faenza si è concluso con una vittoria schiacciante per i rossoblù. Vettori ha messo in campo una prestazione da vero protagonista, portando la sua squadra alla vittoria con energia e decisione. Ferrara, invece, ha subito il ritmo e si è arresa sotto i colpi di Vettori, che ha trascinato i suoi al successo.

Tutte le vittorie sono importanti, ma ce ne sono alcune che lo sono più delle altre. Quella conquistata a Ferrara dalla Tema Sinergie è una di quelle, perché è arrivata grazie al carattere, alla determinazione e alla lucidità. Qualità che sono state fondamentali per imporsi in casa di una squadra.

