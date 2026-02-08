Ex Varoli Apre il cantiere Ci sono divieti

Lavori-in-corso Apre ufficialmente il cantiere nell’area dell’ex Varoli. Sono partiti i lavori per riqualificare il parcheggio e rendere l’area più fruibile. Dopo i passaggi amministrativi delle scorse settimane, ora si inizia con i lavori veri e propri. Sono stati già messi i divieti di sosta e di accesso, per permettere agli operai di lavorare in sicurezza. La riqualificazione punta a migliorare lo spazio e a renderlo più funzionale per chi lo utilizza.

Ex capannone Varoli, via ai lavori per la rivalutazione del parcheggio. Dopo i passaggi amministrativi dei mesi scorsi la riqualificazione dell’area entra nella fase operativa. Da domani, infatti, prenderanno il via i lavori che trasformeranno l’area in un parcheggio più funzionale e ordinato, come previsto dal progetto. Il Comune di Monte Argentario ha disposto, con un’ordinanza della Polizia municipale, il divieto di sosta e di transito all’interno dell’area a partire dalle 7 di domani e fino al termine dell’intervento. Una misura necessaria per consentire l’apertura del cantiere. Saranno autorizzati a entrare soltanto i mezzi della ditta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Varoli. Apre il cantiere. Ci sono divieti Approfondimenti su Ex Varoli “Non ci può essere democrazia se ci sono disuguaglianze”: Barca apre il convegno a Genova. In platea anche Salis e Schlein A Genova si è aperto il convegno “Democrazia alla prova”, promosso dal Forum Disuguaglianze e Diversità e dal Palazzo Ducale. "Ci hanno tolto i parcheggi". Acquedotto, c’è il cantiere. Ma i lavori sono fermi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ex Varoli Argomenti discussi: Ex Varoli. Apre il cantiere. Ci sono divieti. C’è una sera all’anno in cui il tempo rallenta, le luci si fanno più calde e i sapori parlano sottovoce A San Valentino, Hostaria La Ramoraccia apre le porte a una cena pensata per due, tra terra e acqua, tradizione e delicatezza, fuoco acceso e calici che si facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.