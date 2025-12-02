Art Bonus, lo strumento di politica culturale e finanziaria, che ha messo in moto la macchina del mecenatismo moderno per risanare opere d’arte e monumenti, è particolarmente vivace e apprezzato dai cittadini. Undici anni e passa di Art Bonus hanno infatti permesso al Comune di Perugia di raccogliere quasi tre milioni di donazioni da 586 mecenati e di restaurare 42 beni, tra fontane e pozzi, portali storici, statue, manoscritti, vetrate, un teatro, un acquedotto medievale (altri 11 in corso di restauro). Interventi importanti che però possono creare disagi ai residenti. Come nel caso del cantiere alla Conca, dove sono previsti i lavori di risanamento dell’acquedotto nel tratto adiacente a via Appia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Ci hanno tolto i parcheggi". Acquedotto, c'è il cantiere. Ma i lavori sono fermi