Ufficio abusivo alla Piccola il Tar respinge il ricorso | Edificio non conforme

Il Tar ha respinto il ricorso presentato dall'architetto Michele Spreafico riguardo all'ufficio situato alla Piccola, confermando che l'edificio non è conforme alle normative vigenti. La decisione segna la conclusione di una controversia legale che ha coinvolto aspetti urbanistici e di conformità edilizia, evidenziando l'importanza del rispetto delle norme in ambito di costruzioni e ristrutturazioni.

È stato sentito per circa due ore dai pm di Roma l’ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, indagato per accesso abusivo e rivelazione del segreto d’ufficio #ilcentro #chieti - facebook.com facebook

L’abolizione dell’abuso d’ufficio e del traffico di influenze illecite ai tempi del panpenalismo: una contraddizione solo apparente x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.