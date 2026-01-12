Ufficio abusivo alla Piccola il Tar respinge il ricorso | Edificio non conforme
Il Tar ha respinto il ricorso presentato dall'architetto Michele Spreafico riguardo all'ufficio situato alla Piccola, confermando che l'edificio non è conforme alle normative vigenti. La decisione segna la conclusione di una controversia legale che ha coinvolto aspetti urbanistici e di conformità edilizia, evidenziando l'importanza del rispetto delle norme in ambito di costruzioni e ristrutturazioni.
Si chiude con una sconfitta per l'architetto Michele Spreafico la battaglia legale sull'ufficio abusivo della Piccola. Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal progettista dell'edificio contro il Comune di Lecco, accogliendo integralmente la difesa dell'ente e condannando il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Alta Velocità, il Tar respinge ricorso del Comune di Eboli: via libera alla tratta Battipaglia-Romagnano
Leggi anche: Bocciatura con PDP: il TAR Lombardia respinge il ricorso
Ufficio abusivo alla Piccola, il Tar respinge il ricorso: "Edificio non conforme" - Il tribunale amministrativo ha accolto integralmente la difesa del Comune: il progettista Michele Spreafico dovrà rifondere le spese legali. leccotoday.it
È stato sentito per circa due ore dai pm di Roma l’ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, indagato per accesso abusivo e rivelazione del segreto d’ufficio #ilcentro #chieti - facebook.com facebook
L’abolizione dell’abuso d’ufficio e del traffico di influenze illecite ai tempi del panpenalismo: una contraddizione solo apparente x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.