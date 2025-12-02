Alta Velocità il Tar respinge ricorso del Comune di Eboli | via libera alla tratta Battipaglia-Romagnano
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Eboli contro il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) in merito alla nuova linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. La querelle giudiziariaAl centro dello. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
? Per interventi sulla nuova linea ad alta velocità, stop ai treni tra Brescia e Verona dal 6 all’8 dicembre: previsti bus sostitutivi, variazioni e soppressioni su Frecciarossa ed Eurocity. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Alta velocità Salerno-Reggio Calabria: il Tar respinge il ricorso di Eboli, avanti con la tratta Battipaglia-Romagnano - Il Tar del Lazio ha confermato la legittimità del progetto Rfi per il Lotto 1A della nuova linea AV, bocciando le contestazioni del Comune di Eboli ... Da infocilento.it
Ordinanza 'Cenerentola', Tar respinge ricorso degli esercenti - Sezione di Pescara respinge il ricorso presentato dagli esercenti del centro del capoluogo adriatico contro la proroga di 60 giorni, disposta dal Comune a partire dal primo giugno, ... Si legge su ansa.it