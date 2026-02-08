Remco Evenepoel e Elisa Longo Borghini iniziano la stagione in grande stile. Entrambi vincono le rispettive tappe di apertura, dimostrando di essere già in forma e pronti a puntare in alto. La vittoria di oggi dà loro una spinta morale importante, anche se i principali obiettivi sono ancora da raggiungere. La stagione si apre con entusiasmo e un po’ di speranza per il futuro.

Roma, 8 febbraio 2026 - Chi ben comincia è a metà dell'opera: per entrambi i principali obiettivi stagionali saranno ben altri, ma intanto Remco Evenepoel ed Elisa Longo Borghini si regalano una grande domenica di festa aggiudicandosi rispettivamente la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 e l' UAE Tour Women 2026. Il trionfo di Evenepoel alla Volta a la Comunitat Valenciana 2026. L'acuto finale non è arrivato, con l'ultima tappa andata a Raul Garcia Pierna, ma il belga può comunque sorridere per il primo grande successo targato Red Bull-Bora-Hansgrohe, un'avventura nata da appena poche settimana, ma anche per aver chiuso un digiuno nelle corse a tappe che durava da quasi due anni: tappe che nella corsa spagnola erano appena 5, con la quarta che è stata quella buona per il classe 2000 per superare le resistenze di Joao Almeida e Giulio Pellizzari, il compagno di squadra che ha chiuso il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Evenepoel e Longo Borghini, la stagione parte benissimo

Approfondimenti su Evenepoel LongoBorghini

La ciclista olandese Lorena Wiebes conquista la sua terza vittoria nel UAE Tour donne, dominando la corsa fin dalla prima parte.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Evenepoel LongoBorghini

Argomenti discussi: Evenepoel implacabile nella crono anomala della Valenciana, Wiebes devastante nella volatona all'UAE Tour.

Uae Tour donne, Elisa Longo Borghini si prende tutto: tappa e classifica finaleUna certezza, Elisa Longo Borghini. È stata infatti la 34enne campionessa italiana del Team Uae-ADQ a vincere la quarta e ultima tappa dell’Uae Tour donne, che si è conclusa sulla ormai tradizionale s ... gazzetta.it

UAE Tour femminile 2026, doppio trionfo per Elisa Longo Borghini: Trinca Colonel è splendida secondaElisa Longo Borghini si conferma inarrestabile in quella che potremmo definire la corsa di casa. La campionessa della UAE Team ADW vince la quarta tappa ... oasport.it

Elisa Longo Borghini inizia la sua stagione nel migliore dei modi. Nella quarta ed ultima tappa dell'UAE Tour, Elisa stacca tutte nell'arrivo in salita a Jebel Hafeet. Il forcing della campionessa d'Italia inizia negli ultimi 4 km, inizialmente rimane con lei Niewiado facebook

UAE Tour Women 2026, Elisa Longo Borghini vince ancora a Jebel Hafeet e conquista per la 3ª volta la corsa! 2ª Monica Trinca Colonel, 6ª Eleonora Ciabocco x.com